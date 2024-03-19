Светлана Ишмуратова связала с политикой недопуск российского борца до ОИ-2024.

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Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили, что международная федерация (UWW) не разрешила олимпийскому чемпиону Мусе Евлоеву участвовать в отборе к Олимпийским играм в Париже: «Печальный факт заключается в том, что его осудили за фотографию на фоне плаката «Нет нацизму!»