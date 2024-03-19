В Госдуме предложили выплачивать в криптовалюте призовые за участие в Играх дружбы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог на заседании организации предложил свой вариант обхода санкций в вопросе выплат призовых спортсменам, участвующим в Играх Дружбы. Его слова передает РИА Новости.

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«Продолжаются попытки изоляции нашего спорта на международной арене… Есть хорошая практика по Играм Будущего, когда оплату — премиальные и призовые — они осуществляли это в криптовалюте… Мы можем это повторять — и не будет никаких санкций», — сказал Пирог.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Дополнительно в 2 видах спорта пройдут выставочные турниры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.