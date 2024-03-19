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Стала известна предварительная причина смерти Василия Уткина

Причиной смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина, предварительно, стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стала известна предварительная причина смерти Василия Уткина
© Российская Газета

"Предварительная причина смерти Василия Уткина - тромбоэмболия легочной артерии - у него оторвался тромб", - говорится в сообщении канала.

По информации Telegram-канала Baza, комментатора доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти не смогли.

Mash также отмечает, что в конце октября 2023-го года у журналиста диагностировали атеросклероз.

Василию Уткину было 52 года.

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Василий Уткин