Тарасова — о смерти Василия Уткина: спасибо ему, он почему-то всегда меня поддерживал

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на смерть спортивного комментатора Василия Уткина, о которой стало известно сегодня, 19 марта.

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«Только что я прочла об этом, минуту назад. Да что же такое, как же так получилось! Ему же всего ничего, всего 52 года. Это ужас. Уткин говорил очень часто, очень много и очень хорошо. Он настоящий человек, настоящий комментатор. В нем было то, что определяет профессию. Он в своей профессии был очень большим комментатором. Спасибо ему, он почему‑то всегда меня поддерживал. Хотя мы были едва знакомы», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом году Василий Уткин одним из первых высказался в поддержку Татьяны Тарасовой, когда её отстранили от работы на финале Гран-при России из-за санкций Первого канала. Тогда тренер публично поддержала Евгения Плющенко.