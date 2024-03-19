Евгения Медведева отреагировала на смерть Уткина

Евгения Медведева: «Когда я начинала комментировать, мое окружение настаивало, чтобы я изучала работы Уткина. Он был одним из лучших комментаторов за все время»
Евгения Медведева рассказала, как на нее повлиял Василий Уткин.
Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.
«Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, мое окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия. Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня. В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время. Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
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