Ургант рассказал о последнем разговоре с Василием Уткиным

Телеведущий Иван Ургант рассказал о последнем разговоре со спортивным журналистом Василием Уткиным. Сообщение Урганта опубликовано в его социальных сетях.

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«Мы не говорили года два. А тут я посмотрел чудесный фильм про Васю, снятый Витей Кравченко еще два года назад, к его пятидесятилетию, и подумал, что должен Васе позвонить. Вася удивился. А потом обрадовался. И я обрадовался. Вася рассказал мне анекдот, а потом я ему рассказал анекдот», — рассказал Ургант.

Телеведущий отметил, что после прощания он задался вопросом, почему он так редко звонил комментатору.

«Надо будет обязательно сказать ему это все в следующий раз. Обязательно», — добавил Ургант.

Об уходе Василия Уткина 19 марта сообщил спортивный журналист Иван Карпов. Уткину было 52 года.

По данным Telegram-канала Baza, днем Уткина экстренно доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова в Москве. Врачи диагностировали у него острую сосудистую недостаточность. Футбольного эксперта подключили к аппарату ИВЛ, однако реанимационные действия не принесли результата. Предварительной причиной называется тромбоэмболия легочной артерии.