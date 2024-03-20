МИД РФ: требования WADA по антидопинговому сопровождению на «Играх дружбы» будут выполнены

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все требования Международного антидопингового комитета (WADA) на «Играх дружбы» будут выполнены.

© Пресс-служба Всемирных игр дружбы 2024

Во вторник МОК в своем релизе призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы» в России. Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что Россия не имеет права организовывать «Игры дружбы» из‑за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

— Абсолютно недопустимым и стоящим действительно в одном ряду с решениями, подкрепленными расовой дискриминацией, является заявление МОК, который прямо призвал спортсменов и государства отказаться от участия во Всемирных играх дружбы. Соревнования состоятся. Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживают только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры. Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов в угоду политической конъюнктуре и скатился к расизму и неонацизму. Целью проводимых Россией Игр является гарантированный свободный доступ российских и иностранных спортсменов и спортивных организаций к соревнованиям и развития новых форматов международного спортивного сотрудничества. Всемирные игры дружбы не являются альтернативой Олимпийским играм в Париже. Обвинение нашей страны в политизации спорта, оказании какого‑либо давления на спортсменов и правительства с целью, как было сформулировано, «принуждения участия в Играх», абсолютно беспочвенны. Это и есть дезинформация, и есть то самое, что на Западе называется fake news. Россия открыта для спортивного взаимодействия со всеми странами на основе равенства, недискриминации и в соответствии с принципами и духом олимпизма, выступает за честные соревнования. Это не мы действуем в обход спортивных организаций, а западные спортивные организации, следуя политике своих правительств, отказываются от сотрудничества. Всемирные игры дружбы проводятся Международной ассоциацией, все требования WADA по антидопинговому сопровождению будут выполнены, — сказала Захарова на брифинге по вопросам внешней политики.

«Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.