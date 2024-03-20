Снятие санкций с Мазепина назвали прецедентом для других спортсменов

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Катерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала решение Европейского суда снять санкции с российского гонщика Никиты Мазепина. В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что эта ситуация станет прецедентом для других спортсменов, оказавшихся под санкциями по неспортивным причинам.

«Никита достаточно хорошо известен в России тем, что основал фонд, который помогает ребятам, оставшимся из-за санкций без контрактов и без возможностей выступать. И мне кажется, что в этом смысле его карьера уже сложилась как управленца и менеджера в спорте, и не только. Я невероятно рада и поздравляю Никиту. Наконец-то Совет ЕС понял, что надо не просто всех закрывать санкциями и прихлопывать, а нужно разбираться, какие есть взаимодействия, есть ли экономическая связь между спортсменом и бизнесом, который ведет его отец. Потому что сейчас это прецедент, по которому ряд других наших спортсменов может подать апелляцию. А сейчас всех чешут под одну гребенку. Одна фамилия — значит, все идут под санкции. Согласитесь, не совсем справедливое решение», — считает Косаченко.

Никита Мазепин попал под санкции после начала СВО на Украине. Его включил в санкционный список Евросоюз, а также ряд других стран. В Европе отмечали, что Мазепин выступал за команду «Формулы-1» «Хаас», спонсором которой являлась компания его отца «Уралхим». Кроме того, фонд «Мы выступаем как один», который Мазепин основал в поддержку спортсменов, отстраненных от соревнований по неспортивным причинам, финансировался из средств «Уралкалия». На этом основании был сделан вывод, что гонщик получал «необоснованную выгоду» от своего отца.

На фоне этих событий «Хаас» расторг контракт со спортсменом в одностороннем порядке, отказавшись также от сотрудничества с «Уралкалием». Европейский суд наложил на Никиту санкции и впоследствии трижды продлевал их. При этом затем ограничения были приостановлены — суд отмечал, что принятые меры не должны касаться спортивной деятельности Никиты. Это позволило ему продолжать выступать на международных соревнованиях. Вместе с тем, Совет ЕС не принял во внимание решение суда и оставил санкции в силе, в связи с чем Мазепин принял решение обжаловать это.