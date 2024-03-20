В РФС анонсировали акцию памяти Василия Уткина

В четверг, 21 марта, перед товарищеским матчем сборных России и Сербии пройдет акции памяти спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом сообщает РИА Новости.

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. СМИ назвали предварительной причиной его смерти тромбоэмболию легочной артерии. Официально эта информация не подтверждена

Директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин рассказал РИА Новости, что перед матчем 21 марта проведут акцию памяти Уткина, включающую видео с его самыми яркими комментариями.

Встреча сборных России и Сербии пройдет на стадионе имени Льва Яшина в Москве.