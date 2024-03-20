Степанова пообещала подарить свою медаль спортсмену, который покажет флаг России на ОИ

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова пообещала подарить свою медаль Игр‑2022 российскому спортсмену, который покажет флаг страны во время трансляции соревнований Олимпиады 2024 года в Париже.

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Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) на пресс‑конференции показал флаг, под которым российские и белорусские спортсмены выступят на летних Играх в Париже в нейтральном статусе. Он выполнен в бирюзовом цвете.

— Такого цвета должны быть трусики/стринги, а не флаг. Надеюсь, кто‑то из наших атлетов, кто все‑таки поедет в Париж и выиграет, достанет из‑за пазухи перед телекамерами прямого эфира наш российский флаг. Станет героем страны. А медаль олимпийскую я ей или ему свою подарю! — написала Степанова в Telegram‑канале.

МОК в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Во вторник было объявлено, что исполком МОК не допустил российских спортсменов к участию в параде атлетов на церемонии открытия Игр в Париже. Также в организации заявили, что в ОИ‑2024, согласно наиболее вероятному сценарию, примут участие 36 российских спортсменов, которые должны будут подписать специальный документ. Соответствие россиян критериям допуска будет определять комиссия.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.