Александр Тихонов заявил, что Россия может провести собственную Олимпиаду.

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Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.