Врач объяснил, почему умер Василий Уткин

Тромбоэмболия лёгочных артерий (ТЭЛА) нередко приводит к тяжёлой сердечно-лёгочной недостаточности, а затем — к летальному исходу, рассказали эксперты. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Известный спортивный комментатор Василий Уткин скончался от ТЭЛА во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни. Коллеги, спортсмены, общественные деятели выразили соболезнования родным и близким журналиста.

Венозные тромбоэмболические осложнения часто возникают у больных со злокачественными новообразованиями, у пациентов травматологических и ортопедических стационаров, ожоговых отделений; у больных, перенесших нарушение мозгового кровообращения, гинекологические операции, пояснили специалисты.

При этом диагнозе, отметили эксперты, есть постоянный риск отрыва тромба, который с током крови может попасть в любую из артерий.

Отрыв тромба, в свою очередь, заканчивается инфарктом миокарда (в случае миграции тромба в сосуды сердца); ишемическим инсультом (если попадет в мозговую артерию); развитию ТЭЛА (если окажется в сосудах легких).

Основной причиной ТЭЛА, заметили медики, становятся тромбы глубоких вен таза (особенно, у длительно лежащих пациентов). Кроме того, такие тромбы часто возникают у людей, ведущих малоподвижный образ жизни и людей с лишним весом.

Эксперты подчеркнули, что Василий Уткин, как человек с абдомиальным ожирением, был в группе высокого риска не только по развитию тромбозов, но и огромного количества хронических заболеваний — как минимум, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых патологий.

По их мнению, такая форма ожирения поддается лечению только с помощью бариатрической хирургии, диеты и физические нагрузки тут уже не работают.