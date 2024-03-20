Бах: МОК отстаивает независимость олимпийского движения от политизации спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) отстаивает независимость олимпийского движения от политизации спорта, заявил глава организации Томас Бах.

МОК в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Во вторник МОК в своем релизе призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в «Играх дружбы» в России. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклауд заявил, что МОК рассмотрит возможные санкции для спортсменов за участие в «Играх дружбы».

— Политизация спорта всегда ведет к разъединению. И не только в спорте, но во всех сферах жизни. Это противоречит нашим целям. Именно поэтому мы настаиваем на независимости олимпийского движения от политики. И поэтому так серьезно отстаиваем эту точку зрения, — сказал Бах на пресс‑конференции.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 2 июля по 11 августа. «Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября в Москве.