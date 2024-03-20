Олимпийский комитет России, чтобы восстановить членство в Международном олимпийском комитете, должен следовать правилам олимпийского движения. Такое заявление сделал президент МОК Томас Бах, передает ТАСС.

По его словам, все, кто «соблюдает правила, приветствуются в олимпийском движении». Таким образом «мяч на стороне» ОКР, добавил Бах.

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«Все предельно ясно. Это наша миссия в олимпийском движении, и согласно Олимпийской хартии все национальные олимпийские комитеты должны следовать Олимпийской хартии и правилам, все в их руках», — заключил он.

Напомним, что в октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом российский комитет больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от движения.