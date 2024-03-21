Лавров и глава МИД Сербии посетят матч национальных сборных по футболу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вместе с первым заместителем председателя правительства Сербии, главой МИД страны Ивицей Дачичем посетит футбольный матч между футбольными сборными России и Сербии в Москве. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня будем присутствовать на футбольном матче между сборными России и Сербии. Интерес к этому мероприятию огромный, будет полный стадион. И я уверен, что футболисты порадуют нас хорошей игрой», — сказал Лавров.

Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

В своей истории Россия и Сербия провели шесть очных матчей: три победы у россиян, одна у Сербии, еще два матча завершились вничью.

Для команды Валерия Карпина этот матч будет первым в 2024 году. 25 марта сборная России в Москве примет Парагвай.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, а также не выступит на ЧЕ в 2024 году.