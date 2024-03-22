«Эгриси» рассказал подробности церемонии прощания с Василием Уткиным

Медиафутбольный клуб «Эгриси», владельцем которого являлся спортивный журналист и комментатор Василий Уткин, рассказал подробности того, как будет проходить прощание с Василием.

© Чемпионат.com

«Оно пройдёт по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25, в ЦКБ при президенте России.

• С 11:00 до 12:00 – прощание родственников, друзей и коллег.

• С 12:00 до 14:00 попрощаться с Василием смогут все желающие.

Представителей СМИ просим быть с 12:00.

После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Адрес кладбища – город Балашиха, Никольско-Трубецкое кладбище, улица Трубецкая, 84г, вход на кладбище со стороны улицы Заречная.

Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00.

Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии. Василий Уткин получил известность благодаря работе на НТВ, где вёл программу «Футбольный клуб», и на НТВ+, где комментировал футбольные матчи. Журналист стал владельцем медиафутбольного клуба «Эгриси» в 2017 году. Команда участвовала во втором, третьем и четвёртом сезонах Медиалиги, а сейчас играет в пятом.