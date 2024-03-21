Российским спортсменами ставят «нечеловеческие» условия для получения допуска до Олимпийских игр в Париже, однако решение об участии они должны принимать вместе с тренерами, заявила «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что получившим допуск российским атлетам стоит выступить на Олимпиаде‑2024.

— Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать — пусть едет. Главное — не запрещать, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. Во вторник, 19 марта, было объявлено, что исполком МОК не допустил российских спортсменов к участию в параде атлетов на церемонии открытия Игр в Париже. Также в организации заявили, что в ОИ‑2024, согласно наиболее вероятному сценарию, примут участие 36 российских спортсменов, которые должны будут подписать специальный документ.

Как Россию исключили из спорта

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.