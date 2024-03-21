В Москве сына чемпиона ОИ нашли на козырьке подъезда с запиской

Сын двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Евгения Зимина был найден живым на козырьке подъезда своего дома Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Как сообщает источник, инцидент произошел утром 21 марта. Жена Евгения Зимина--младшего увидела мужчину на козырьке подъезда и решила, что тот выпал из окна. Когда она подошла, оказалось, что он нанес себе другие травмы. Рядом с мужчиной лежала записка.

Женщина успела вызвать бригаду скорой помощи. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Как сообщила женщина, 52-летний Зимин не спал последние четыре дня из-за стресса.

Источник: экс-тренер «Салавата Юлаева» покончил с собой

Евгений Зимин--старший является двукратным олимпийским чемпионом по хоккею. В составе сборной СССР он выиграл золото в 1968 и 1972 годах. Также в его активе три победы на чемпионате мира, и две — на чемпионате Европы. Зимин выступал за московский «Локомотив», «Спартак», СКА МВО и «Крылья Советов». После окончания профессиональной карьеры выступал в роли эксперта и комментатора хоккейных матчей.