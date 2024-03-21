Экс-игрок "Динамо" рассказал, чем отличаются люди в РФ и Сербии

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, чем похожи и чем различаются россияне и сербы. По его мнению, оба народа одинаково открыты и гостеприимны. При этом люди в России больше пьют и суетятся по сравнению с населением Сербии.

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«В чём помимо языка и веры сербы схожи с русскими? Мы одинаково гостеприимны и открыты. Таких по всей Европе нет. Какие есть различия? Сербы меньше пьют, ха-ха! Еще, наверное, у нас меньше суеты. Мы говорим: «Да, хорошо, сделаем. Но ты подожди, мы кофе пока не выпили». Геннадий Голубин, директор спортивного отдела словенского «Целе», всегда звонок начинает с вопроса: «Ты сейчас пьешь кофе, да? Так и знал!» — приводит слова Йована Танасьевича Sport24.

Напомним, в России Танасьевич успел поиграть за «Ростов», московское «Динамо» и «Салют».