Роднина не будет смотреть матч с Сербией: «Буду болеть за Россию мысленно. Вчера мы отмечали 25 лет с начала бомбежки в Югославии – тяжелая дата. А сегодня будет футбол»
Ирина Роднина заявила, что не будет смотреть игру сборных России и Сербии.
Команды встретятся в Москве сегодня, 21 марта. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.
«Нет желания посмотреть товарищеский матч сборных России и Сербии. Интересуюсь результатом. Буду болеть за Россию мысленно. Мы всегда поддерживаем нашу страну. Сербия – наши братья по духу. Думаю, должна быть красивая игра. Такие встречи нужны для повышения технического мастерства и сохранения формы или поднятия. Вчера мы отмечали 25 лет с начала бомбежки в Югославии. Это тяжелая дата. Вчера была большая встреча в посольстве. День был наполненный, а сегодня будет футбол», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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Роднина не будет смотреть матч с Сербией: «Буду болеть за Россию мысленно. Вчера мы отмечали 25 лет с начала бомбежки в Югославии – тяжелая дата. А сегодня будет футбол»
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