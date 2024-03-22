Президент Грузии вручила спортсмену Илье Топурия орден Чести

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила спортсмену Илье Топурия орден Чести. Чемпион UFC, живущий в Испании, приехал на родину по приглашению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, передает «МИР 24».

27-летний Илья Топурия в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе в феврале победил австралийца Александра Волкановски. Часть полученного гонорара спортсмен перечислил на счет грузинского благотворительного детского фонда.

«Спорт на знает границ, и особенно важно, что наш грузинский спортсмен достиг таких высот на международной арене. При этом, где бы наш чемпион на находился, он никогда не забывает о родине и прославляет ее», – отметила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Это большая честь – получить такую высокую награду. Я уехал из Грузии начинающим рядовым спортсменом. Для меня Грузия – это дом, родина, душа. И этот день – один из самых важных в моей жизни», – сообщил спортсмен Илья Топурия.

На церемонии награждения отметили вклад спортсмена в популяризацию смешанных единоборств среди грузинской молодежи.