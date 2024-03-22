Жена Костомарова рассказала о браке с фигуристом

Оксана Домнина, жена олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, в интервью YouTube-каналу Юлии Меньшой «Сама Меньшова» рассказала о браке с фигуристом.

© Lenta.ru

Спортсменка заявила, что заново влюбилась в мужа и не перестает им восхищаться.

«Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека», — подчеркнул она.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил восхищение Костомаровым. По мнению официального представителя Кремля, спортсмен является примером абсолютного героизма.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.