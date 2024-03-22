Умер бывший глава ФКСР и сын маршала СССР Михаил Будённый

Федерация конного спорта России (ФКСР) на своём официальном сайте сообщила о кончине бывшего президента организации Михаила Будённого. Ему было 79 лет.

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«С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Будённого. Увлечённый конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене. Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близком усопшего. Михаил Семёнович навсегда останется в памяти конников. О времени и месте похорон будет объявлено дополнительно», — гласит сообщение ФКСР.

Михаил Будённый — сын известного участника Гражданской войны и маршала Советского Союза Семёна Будённого. Он возглавлял ФКСР с 1984 по 1993 год, а с 1990 по 1995 год являлся членом Бюро Международной федерации конного спорта.