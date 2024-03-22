Фанату треш-стримера Mellstroy Максиму Десятскому, который выбежал на поле во время матча Россия — Сербия, грозит до 15 суток ареста и запрет на посещение игр до 7 лет. Как сообщает Telegram-канал Shot, на 28-летнего мужчину составили протокол по ч. 3 статьи 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований»).

Напомним, что Mellstroy (Андрей Бурим) пообещал заплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле в футболке с его логотипом. Вероятно, Десятский решил подзаработать и прорвался через ограждение во время игры. Денег от Бурима молодой человек пока не получил. Шанс на это небольшой, учитывая, что Mellstroy никогда не выплачивал заработанное участникам челленджа.

Кроме ареста Десятскому грозит штраф до 20 тысяч рублей. По информации канала, ранее нарушитель уже привлекался по административной статье за оставление места ДТП. Тогда его лишили прав на год.

Отметим, что у Десятского удалось привлечь внимание главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он предложил взять его в команду, поскольку молодой человек успешно обошел 10 стюардов.