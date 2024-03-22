Названа причина смерти сына маршала СССР Буденного

Бывший президент Федерации конного спорта СССР и России, сын маршала Семена Буденного Михаил Буденный скончался на 80-м году жизни из-за аневризмы грудной и брюшной аорты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Михаил Буденный долгое время страдал от гипертонической болезни, накануне он был госпитализирован и умер в больнице.

Сегодня Федерации конного спорта России разместила на своем сайте некролог, в котором отметила, что Михаил Буденный как и его отец - легендарный командир Первой конной армии – всегда находил время для верховой езды, был мастером спорта.

«Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене», - отмечается в сообщении.

Федерация конного спорта России выразила соболезнования родным и близким Буденного, подчеркнув, что он был «удивительным человеком», который даже в последние годы жизни «находил в себе силы для посещения соревнований и участия в награждении юных всадников».

При этом причина смерти Буденного в некрологе озвучена не была.

Федерацию конного спорта Михаил Буденный возглавлял в 1984-1993 годах, а в 1990-1995 годах также был членом Международной федерации конного спорта.

Ранее на 87-м году жизни скончался бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС СССР и начальник Военно-воздушной академии имени Гагарина генерал-полковник Борис Корольков.