Американская футболистка выложила откровенное фото

Футболистка из США Джессика Винсент выложила в своих соцсетях новую фотографию.

© Соцсети

На снимке девушка позирует в топе с декольте.

© Соцсети

В июле и августе в Австралии и Новой Зеландии проходил женский чемпионат мира по футболу, на который Винсент не поехала. Сборная США в 1/8 финала турнира проиграла Швеции в серии пенальти. Впервые в истории чемпионатов мира американские футболистки остались без медалей. Представительницы США становились чемпионками мира четыре раза.

После вылета национальной команды бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу государства Джо Байдена.