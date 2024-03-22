Матыцин: Олимпийские игры не являются главными соревнованиями для России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не являются приоритетными соревнованиями для России.

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«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Для получения лицензии на участие в соревнованиях атлеты должны соответствовать ряду критериев, сообщённых МОК. При этом спортсмены из России и Беларуси, выступающие в командных видах спорта, не смогут принять участие в соревнованиях. На данный момент на Олимпиаду в Париже отобрались 12 россиян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.