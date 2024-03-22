Олег Матыцин: Олимпийские игры не являются главными соревнованиями для России
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Олимпийские игры не являются приоритетными соревнованиями для России.
«Для нас Олимпийские игры не являются главным стартом, так как большинство спортсменов туда не поедут», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже (Франция) в нейтральном статусе. Для получения лицензии на участие в соревнованиях атлеты должны соответствовать ряду критериев, сообщённых МОК. При этом спортсмены из России и Беларуси, выступающие в командных видах спорта, не смогут принять участие в соревнованиях. На данный момент на Олимпиаду в Париже отобрались 12 россиян.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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