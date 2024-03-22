Лаврову подарили именную футболку сборной РФ

Главе МИД Сергею Лаврову, который посетил товарищеский матч сборных РФ и Сербии, подарили именную футболку российской команды. Об этом сообщает RT.

Напомним, что 21 марта Лаврову исполнилось 74 года. В свой день рождения он вместе с сербским коллегой Ивицой Дачичем и президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым посетил товарищеский матч сборных РФ и Сербии в Москве. Там ему в качестве подарка была вручена именная футболка российской команды. Также у него есть такая футболка сборной Сербии, которую ему вручил в 2018 году Дачич.

Матч команд РФ и Сербии закончился со счетом 4:0. На следующей неделе Россия сыграет в Москве с Парагваем.