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Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в зале находился комментатор Виктор Гусев

Российский спортивный комментатор Виктор Гусев был в числе тех, кто находился внутри концертного зала «Крокус Сити Холл» в момент начала теракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Комментатор Виктор Гусев спасся из «Крокуса» после стрельбы
© РИА Новости

Отмечается, что Гусев находился в концертном зале вместе с женой — пара является поклонниками группы «Пикник», концерт которой был прерван терактом. При этом паре удалось спастись. Как сообщил сам Гусев, сейчас с ними все хорошо.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» неизвестные люди с автоматами открыли огонь по зрителям.

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