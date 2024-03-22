Комментатор Виктор Гусев спасся из «Крокуса» после стрельбы

Российский спортивный комментатор Виктор Гусев был в числе тех, кто находился внутри концертного зала «Крокус Сити Холл» в момент начала теракта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Гусев находился в концертном зале вместе с женой — пара является поклонниками группы «Пикник», концерт которой был прерван терактом. При этом паре удалось спастись. Как сообщил сам Гусев, сейчас с ними все хорошо.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» неизвестные люди с автоматами открыли огонь по зрителям.