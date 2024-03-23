В Москве прощаются с Василием Уткиным
В Москве началась церемония прощания с журналистом и комментатором Василием Уткиным, скончавшимся во вторник. Об этом сообщает портал Msk1.ru, который ведет онлайн-трансляцию из Центральной клинической больницы (ЦКБ).
Сейчас у ЦКБ при президенте России в Крылатском выстроилась очередь, чтобы проводить в последний путь спортивного ведущего и комментатора.
На церемонию пришли известные спортсмены, журналисты, актеры и политики.
В частности, замечены журналист Алексей Венедиктов (признан в России иностранным агентом), депутат Мосгордумы Наталия Метлина, актер Максим Виторган, футболист Владислав Радимов.
«Нам повезло быть его современниками и учениками. Голос Уткина — это голос нулевых, 2000-х», — сказал блогер Денис Казанский.
Спортивный комментатор Тимур Журавель отметил, что Уткин был добрым и щедрым, всегда играл на опережение. О нем «невозможно говорить в прошедшем времени».
Владислав Радимов признался, что в тяжелый момент жизни Уткин помог ему вернуться «не только в футбол, но и к жизни».
Уткин будет похоронен в субботу на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.
Врач объяснил, почему умер Василий Уткин
Журналист умер 19 марта, ему было 52 года. Причины смерти не уточняются. Василий Уткин работал на ТВ с 1994 года, был ведущим футбольных передач и комментатором.