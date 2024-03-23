Агент легионеров «Спартака» рассказал, планируют ли они покинуть РФ

Агент Агусто Параха, который представляет интересы футболистов московского «Спартака» Хесуса Медины и Алексиса Дуарте, а также игрока столичного «Спартака» Фабиана Бальбуэна, заявил, что его клиенты не намерены покидать Россию из-за произошедшего в «Крокус Сити Холле».

«Выражаю уважение и соболезнования жертвам этого ужасного теракта. У футболистов нет планов покидать Россию в связи с произошедшим», — сказал Параха.

Из-за произошедшего «Спартак» отменил матч с азербайджанским «Нефтчи». Игра должна была состояться 23 марта в 17:00 по московскому времени. Команды должны были сыграть в Баку.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2. В следующем туре национального первенства красно-белые дома примут екатеринбургский «Урал». Матч состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.