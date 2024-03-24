Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сожалеет о том, что Международный олимпийский комитет не выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус сити холле».

По его словам, многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку и осудили терроризм и на этом фоне заметно отсутствие реакции со стороны главной олимпийской организации мира, передает ТАСС. Поздняков добавил, что печально то, что нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней.

Глава ОКР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

Напомним, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154.