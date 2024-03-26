Олимпийский чемпион упрекнул желающих выступить на Играх россиян в алчности

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о желающих выступить на летних Играх-2024 в Париже россиянах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он упрекнул таких атлетов в алчности.

«Родина — это твоя мать. А эти спортсмены ради коврижек готовы отказаться от своей родной матери — вот так вижу тех, кто поедет на Олимпиаду», — заявил Васильев.

По словам бывшего спортсмена, он не будет следить за Олимпиадой.

«Нынешний уровень проведения ОИ похож на пародию настоящего бескомпромиссного спорта», — добавил он.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх 2024 года. По его мнению, участвующие в отборе на Игры атлеты являются достоянием страны.

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В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.