Роднина: МОК и дальше будет нападать на нас

Депутат Государственной думы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что критика Международного олимпийского комитета продолжится в адрес России продолжится.

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«МОК и дальше будет нападать на нас. Им не нравятся Игры дружбы, если они сейчас во все страны и все национальные олимпийские комитеты шлют свои директивы, чтобы те отказались от участия в этих соревнованиях. Но ведь они же не смогли ничего сделать с прошедшими в России Играми будущего. Мы проведём Игры дружбы, и проведём на хорошем уровне», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. В организации считают, что Россия нарушает Олимпийскую хартию, соответствующие резолюции Организации Объединённых Наций (ООН) и проявляет неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований.