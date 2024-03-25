Губерниев призвал открыть мемориал памяти на месте зала «Крокус Сити Холла»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев призвал поставить мемориал на месте концертного зала в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, Московской области.

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«Как ведущий, очень много работавший в Крокусе на всевозможных мероприятиях и концертах, очень скептически отношусь к возможному восстановлению зала!!! Как там мы будем петь и веселиться??? Как там работать?? Мне кажется, там должен быть мемориал памяти», – написал Губерниев в своем Телеграм-канале.

22 марта террористы совершили нападение на «Крокус Сити Холл», когда в комплексе выступала рок-группа «Пикник». В результате атаки, по последним данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек. Пострадали 182 человека.

24 марта был объявлен в России днем национального траура по погибшим в Красногорске.

«Крокус Сити Холл» был открыт 25 октября 2009 года. Концертный зал вмещал 7300 зрителей.