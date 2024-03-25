Полиция Аргентины расследует угрозы в адрес футболиста Ди Марии

Полиция Аргентины расследует угрозы в адрес семьи чемпиона мира по футболу Анхеля Ди Марии, проживающей в крупном аргентинском городе Росарио. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 25 марта. Неизвестные злоумышленники подъехали на автомобиле к въезду в охраняемый район Фюнес в Росарио. Затем выбросили в окно пакет с письмом и скрылись.

Журналисты пояснили, что точное содержание послания правоохранители не посчитали необходимым сообщить.

В настоящее время эксперты снимают отпечатки пальцев с пакета и письма, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наблюдения.

По версии следствия, авторами послания могут быть наркоторговцы, которые ведут «войну» с губернатором провинции Максимилиано Пулларо и рассчитывают на максимальный резонанс, вовлекая в эту историю Ди Марию.

Напомним, что в 2023 году двое неизвестных на мотоциклах обстреляли в Росарио супермаркет, принадлежащий тестю чемпиона мира по футболу Лионеля Месси.