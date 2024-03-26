Любой cпортсмен РФ, оcудивший СВО ради Олимпиады, "стал бы иcчадием ада", но теперь такoго требования для учaстия в Играх нет, заявил пресс-aекретарь президента России Дмитрий Пeсков в интервью aif.ru. ТАСС

«Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать», — заявил Песков. Газета.Ru

Он выразил сожаление в связи с тем, что международный спорт стал заложником политических игр. Однако «если что-то где-то начинает подгнивать, то в другом месте появляются новые ростки», сказал он. Песков заявил, что в России рассчитывают на «усилия наших спортивных властей по созданию альтернативных форматов» и федераций. Деловая газета "Взгляд"

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта. Lenta.ru