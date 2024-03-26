В МОК высказались об обеспечении безопасности на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» продолжает доверять французским властям в вопросе обеспечения безопасности на летних Олимпийских играх в Париже, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

© Чемпионат.com

«Как всегда, ответственность за безопасность лежит на местных органах власти. Они проинформировали МОК, что работали в течение нескольких лет, исходя из предположения, что потребуются самые высокие меры безопасности. Как обычно, существует также очень тесное международное сотрудничество. Основываясь на этом и регулярных отчётах, которые МОК получает от них, мы полностью доверяем французским властям и их тесному сотрудничеству со своими международными партнёрами», — приводит текст сообщения МОК «РИА Новости Спорт».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Долгое время продолжался масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур.