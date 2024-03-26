Николай Валуев допустил, что спортсменов из России попытаются унизить на ОИ-2024.

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Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Там смогут выступить россияне, которые получат нейтральный статус и пройдут квалификацию.