Винер назвала решивших выступить на ОИ спортсменов «командой бомжей»

Российские атлеты на Играх в Париже будут представлять собой своего рода «команду бомжей», заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет РБК.

В Париже говорили, заметила глава федерации, что россияне должны будут выступать в команде бомжей. Она добавила, что эти слова сбываются.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — отметила Винер.

По ее оценке, спортсменам будет унизительно стоять под белым флагом, да еще и под музыку, похожую на похоронный марш.

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Ранее Винер сообщила, что гимнастки из российской сборной не будут выступать под белым флагом. Она добавила, что девочки привыкли к российскому триколору на трибунах, звучанию гимна РФ во время награждений, скандированию «Россия» во время мероприятий.