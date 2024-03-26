Винер назвала решивших выступить на ОИ спортсменов «командой бомжей»

Винер назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Игры
Российские атлеты на Играх в Париже будут представлять собой своего рода «команду бомжей», заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет РБК.
В Париже говорили, заметила глава федерации, что россияне должны будут выступать в команде бомжей. Она добавила, что эти слова сбываются.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — отметила Винер.
По ее оценке, спортсменам будет унизительно стоять под белым флагом, да еще и под музыку, похожую на похоронный марш.
Как Россию исключили из спорта
Ранее Винер сообщила, что гимнастки из российской сборной не будут выступать под белым флагом. Она добавила, что девочки привыкли к российскому триколору на трибунах, звучанию гимна РФ во время награждений, скандированию «Россия» во время мероприятий.
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