Тарасова рассказала, кто из россиян должен поехать на Олимпиаду

Все атлеты должны принимать участие в Олимпийских играх по одним и тем же правилам, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет «Чемпионат».

Тренер пояснила, что, действительно, все россияне на Играх будут без флага и гимна. Вместе с тем, не следует запрещать желающим поездку в Париж.

«Россияне будут без флага и гимна, это правда. Но я бы никому не запрещала — кто хочет, пусть едут», — подчеркнула Тарасова.

Вместе с тем, заметила она, нет уверенности, что кто-то пожелает поехать. Она добавила, что у всех спортсменов должны быть одни и те же правила и не должно быть исключений.

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