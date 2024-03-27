Пранкеры Вован и Лексус связались с главой WADA

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) дозвонились главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольду Баньке. Согласно видео, опубликованном в Telegram-канале шутников, он заявил, что Африка могла бы «возглавить оппозицию» и убедить другие страны не участвовать во Всемирных играх дружбы в России.

Вован и Лексус представились Баньке высокопоставленным африканским политиком. Он рассказал, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Евросоюз готовят заговор против Игр дружбы, отговаривая другие страны от участия в мероприятии. Глава WADA признался, что организация также будет прилагать все усилия, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.

Банька попросил собеседника «переманить» других политических лидеров Африки на свою сторону, чтобы их представители не поехали на соревнования в РФ.

«Нам нужны такие лидеры, как вы, более влиятельные, которые могут выражать свою точку зрения вместе с другими. И тогда, я думаю, вместе мы сможем изменить ситуацию», — сказал он.

Вместе с тем Банька подчеркнул, что в России очень хорошо развит спорт. По этой причины у WADA нет уверенности, что у Запада получится «остановить русских».

Также глава WADA признал, что претензии к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) носят геополитический характер. Сам антидопинговый скандал с дисквалификацией российской фигуристки Камилы Валиевой был нужен для изменения антидопингового законодательства, добавил он.