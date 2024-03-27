Посол России в Париже предупредил россиян о рисках при посещении Олимпиады

Посол России в Париже Алексей Мешков предупредил желающих посетить Олимпиаду российских туристов о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

Он призвал спортсменов и туристов, которые намерены поехать на Игры, понимать «одну простую вещь» — они едут не в «цветущий райский сад», а в «жесткие западные джунгли». Из-за действий французских властей они окажутся полностью одни: российские структуры отрезали не только от мероприятий, но и от здания посольства, не выдав им разрешений для передвижения по центру Парижа.

«В прокуратуре нам говорят: вы — дипломаты, пропуска мы вам выдать не можем, обращайтесь в МИД. МИД полностью нас игнорирует», — рассказал Мешков.

Посол не исключает, что дипломатическому учреждению придется продумывать шаги по эвакуации сотрудников из центра Парижа.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится на Сене, по которой команды на судах проплывут через центр Парижа. Российских спортсменов к параду не допустят.