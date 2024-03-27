Касаткина назвала себя «бомжом» в ответ на заявление Винер

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала заявление президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о выступлении россиян на Играх в Париже в нейтральном статусе. В своем Telegram-канале она назвала себя «бомжом».

Ранее Винер заявила, что по замыслу организаторов Олимпийских игр, в Париж от России поедет «команда бомжей без флага, гимна и болельщиков». По ее мнению, подобное выступление унизительно для российских атлетов.

Винер назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Игры

«"Бомж" Дарья передает всем привет и желает хорошего дня», — написала Касаткина.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила до участия в Играх игроков из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Рейтинг теннисистов, попавших на Олимпиаду, определится уже на следующий день после окончания турнира «Ролан Гаррос» — 10 июня.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится на Сене, по которой команды на судах проплывут через центр Парижа. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявляли, что в рамках Игр будет работать комиссия по соответствию нейтральному статусу. Она будет следить за соблюдением принципов участия нейтральных спортсменов не только до и во время Олимпиады, но и после нее.