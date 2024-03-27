$92.57-0.20100.41+0.05
Войти в почту

Роднина отреагировала на минуту молчания перед матчем Франция — Чили

Депутат Госдумы России Ирина Роднина отреагировала на минуту молчания перед матчем Франция — Чили, которая была посвящена террористической атаке на «Крокус», передает «Спорт-Экспресс».

Роднина отреагировала на минуту молчания перед матчем Франция — Чили
© РИА Новости
«Это всегда была основная задача спорта — объединять, а не разъединять людей», — сказала Роднина.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

До этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин объяснил, почему команда вернулась в Магнитогорск после переноса матча со «Спартаком» из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Около спорта
Ирина Роднина
Андрей Разин
Металлург
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости