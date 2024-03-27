Комментатор Шнякин рассказал о "стрелке" с подписчиком

Дмитрий Шнякин рассказал, как договорился о встрече с подписчиком.

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– Ты сказал про стрелку с подписчиком. Как это было?

– Чувак писал о футболе, я пару раз ему ответил. Потом он перешел на «Торпедо», за которое я не то что болею, но симпатизирую бренду. Там было что-то оскорбительное – я перестал реагировать. Но в какой-то момент он начал писать отвратительные вещи по поводу жены и дочери. На ровном месте.

Я был заведенный. Кажется, ехал после футбола, еще проиграл. Написал ему: «Как насчет того, чтобы ответить за слова?» Какое-то марьинское прошлое сказалось, во мне проснулся зверек. Он такой: «Да легко. Я знаю, где ты делаешь пробежки и живешь» – «Выбирай время» – «В шесть часов после Тимирязевского парка».

Как в 90-х я стою у машины в трениках у входа в Тимирязевский лесопарк. 18:00 – никого, 18:10 – никого, 18:20 – никого. Пишу: «Где ты?» Он не отвечает, хотя видно, что прочитал. В итоге просто развел или не поверил, что я приду на стрелку. В этот момент понял: я абсолютный дебил. Как в старых мультиках, над моей головой появилась табличка Dumbness (англ. «глупость» – Sports).

Стоял и думал: «Зачем я сюда пришел? В этом нет ни одного положительного сценария».

Допустим, чувак пришел бы и накидал мне, а кто-то снял бы видео. Вот тебе новость – «Комментатора «Матч ТВ» избили в лесу». Допустим, я его отмудохал – «Комментатор «Матч ТВ» избил подписчика». Если ничего не было бы, а мы просто поговорили на повышенных тонах – «Комментатор «Матч ТВ» орет на зрителя».

За эту историю мне не то что стыдно – но я не прав. Кстати, ей я развеселил Хабиба. Мы сидели перед эфиром, он сказал про хейтеров. Я вспомнил тот случай – Хабиб долго ржал. И посоветовал не идти на соперника, о котором ничего не знаешь, – сказал комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.