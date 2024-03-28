Журова: есть подозрение, что россияне не поедут на Олимпиаду

Депутат Госдумы России Светлана Журова выразила сомнения в том, что атлеты из России поедут на Олимпиаду в Париж, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что к решению россиян, которые хотят поехать на Игры, надо относиться с уважением.

«Мы тут друг с другом ломаем копья. Один говорит более жесткую формулировку, другой — более мягкую. Но у меня подозрение, что спортсмены вообще вряд ли куда-то поедут. МОК опять нас сталкивает, пытается расколоть», — сказала Журова.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, обязаны не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.