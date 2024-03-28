Винер заявила, что российских атлетов не простит народ, если они поедут на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что спортсмены, которые бы осудили СВО ради участия в Олимпиаде, стали бы «исчадием ада», передает «Спорт-Экспресс».

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«Я с этим согласна. Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Винер.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.