Клуб НХЛ опубликовал карту с российским Крымом

Канадский клуб НХЛ Calgary Flames опубликовал на своей странице в одной из соцсетей карту с Крымом в составе России. Внимание на это обратил телеканал Russia Today.

Calgary Flames опубликовал карту, чтобы рассказать, откуда родом четверо игроков клуба - Егор Шарангович из Минска, Андрей Кузьменко из Якутска, Даниил Романов из Москвы и Никита Охотюк из Челябинска.

RT отмечает, что в комментариях к посту украинцы начали призывать «исправить» карту.

Европарламент в соцсетях опубликовал карту с российским Крымом

В начале 2024 года украинский телеканал «Мы - Украина» показал в своем сюжете карту, на которой Крым был обозначен как российская территория. Представители канала заявили, что карту с российским Крымом дали в эфир случайно, и пообещали «наказать виновных».

Карту с Крымом в составе РФ также публиковали в англоязычном аккаунте Европарламента в соцсети X. После критики авторы аккаунта удалили пост.