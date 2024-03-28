Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила оскорбления в адрес нейтральных олимпийцев из России. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Если нет флага, гимна, родины — кто это такие? И чей флаг поднимут?» — задалась вопросом Винер.

Она обратила внимание, что фамилий россиян, которые станут олимпийскими чемпионами, не будет в медальном зачете, и назвала подобное унижением. Глава федерации посчитала, что россияне не простят нейтральных спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил флаг и гимн, под которым россияне и белорусы смогут выступить на Играх 2024 года в Париже. Они не имеют отношения к странам атлетов. Также нейтральным спортсменам запретят участвовать в церемонии открытия.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.